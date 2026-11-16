Хванаха каруца с 1,5 кубика незаконни дърва край Каварна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Около 1,5 кубика незаконно добити дърва за огрев откриха полицаи в каруца край Каварна. За случая съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 13 ноември около 15 ч. в района на града униформените забелязали каруца, теглена от животинска тяга и натоварена с дърва от вида ясен. При проверката станало ясно, че дървеният материал е без контролна горска марка и е отсечен от държавния горски фонд.

За срок до 24 часа е задържан 41-годишен мъж. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Това е поредният подобен случай в Добричко. Миналата седмица отново беше установена каруца с незаконно добити дърва, като и тогава количеството беше сходно. Обикновено бракониерите превозват дървесината с каруци, чийто капацитет ограничава товара до около 1,5 кубика. С настъпването на студените месеци обаче незаконната сеч зачестява, а горските пояси са сред местата, от които най-често се добиват дърва без разрешение.