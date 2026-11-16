Оставиха в ареста мъж, обрал два павилиона за бързо хранене в Севлиево

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Оставиха за постоянно в ареста 27-годишен мъж от Севлиево, уличен в кражби на пари от павилиони за бърза храна.

Действията по разследването започнали на 8 ноември, след получен сигнал за разбити два павилиона за бързо хранене в Севлиево, от които били отнети съответно 100 и 50 евро.

В хода на разследването криминалистите стигнали до заключение, че ударите са извършени от един и същ крадец. Разкрит и задържан е 27-годишният мъж, съпричастен към извършените престъпления.

Той е привлечен в качеството на обвиняем. С определение на Районен съд Севлиево му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража".