Ген. Николай Русев осъди бившия министър на отбраната Николай Ненчев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русев: Ако сте мъж с достойнство, не мрънкайте и не се представяйте за жертва, а си платете дълговете!

Бившият военен министър Николай Ненчев обяви, че командирът на ВВС ген. Николай Русев го е осъдил на 2000 евро ("186 000 рубли") за неимуществени вреди. Новината съобщи Ненчев във фейсбук.

Двамата влязоха в задочен словесен сблъсък във Facebook след съдебното решение.

Според Ненчев повод са негови публични оценки и политически квалификации, в които е нарекъл Русев „национален предател" и „предател, който служи на чужди (руски) интереси". В публикацията си Ненчев посочва още, че в рамките на съдебния спор са били представени твърдения за сериозни емоционални и професионални последици за ген. Русев вследствие на нападките.Посочва се, че той е изпитвал негативни емоции, бил е фрустриран, станал по-мълчалив, по-затворен и по-сприхав, почувствал се засегнат, избягвал публични мероприятия и дори претърпял спад в професионалната си мотивация.

Бившият министър поставя под въпрос дали подобна чувствителност към публична критика е съвместима с отговорностите на висш военен командир, особено предвид напрегнатата международна обстановка и ролята на България в източния фланг на НАТО.

Самият ген. Николай Русев също коментира случая във Facebook. Той съобщи, че е изчакал да приключат изборите за президент и вицепрезидент, преди да направи публична позицията си.

„Преди четири години един вече два пъти неуспял кандидат за президент с успеваемост от 0,38% си позволи да пише небивалици по мой адрес. Е, в крайна сметка съдебната система си свърши работата и сега на господина му се налага да плаща", написа командирът на ВВС.

Генералът отправи и критики към Ненчев за предишната му политическа кариера, включително за работата му като министър на отбраната и за краткия му период като временно управляващ българското посолство в близка държава.

Русев припомни и случай, когато Ненчев е бил в кабината на изтребител по негово настояване, като заяви, че днес съжалява, че му е предоставил тази възможност.

В края на публикацията си командирът на ВВС призова бившия министър да изплати присъдената сума, като заяви, че възнамерява да дари част от парите за голяма благотворителна кампания.

'И накрая, ако сте мъж с достойнство, не мрънкайте и не се представяйте за жертва, а си платете дълговете!", посочва Русев.

Повод за делото от страна на Русев е негова публикация във фейсбук от 21 февруари 2022 г. Във въпросния пост бившият министър на отбраната критикува генерала, че работи за откъсването на България от евроатлантическия съюз.

"Ясно виждаме проруските лобисти на Путин в България. У нас хибридните генерали, привидно с натовска принадлежност, яростно обслужват интересите на диктатурата в Кремъл", се казва още във въпросната публикацията.

През 2021г ВКС окончателно оправда Николай Ненчев за ремонта на МиГ-29.

Според обвинението тогава през 2015 г. Ненчев е скрил действащ договор за ремонт на изтребителите МИГ-29 с руската корпорация РСК-МИГ и е започнал преговори с Полша. Така поставил в риск българската авиация и нанесъл на държавата огромни щети. В края на 2015 година Николай Ненчев се отказа от услугите на руснаците, които поддържаха изтребителите МиГ 29, и сключи договор с Полша за ремонт на шест двигатели за старите съветски машини.