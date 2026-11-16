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Шофьор е потрошен, тир го помете на рисково кръстовище в село Поликраище

Дима Максимова

Дима Максимова

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Полиция
Полиция Снимка: Дима Максимова

Досъдебно производство за настъпило ПТП е започнато в РУ Горна Оряховица.

63-годишен шофьор е с фрактури, след като отне предимство на тир на рисково кръстовище с главния път Велико Търново - Русе.

На 15 ноември около 8:55ч. на кръстовище в с. Поликраище лек автомобил "Пежо", управляван от 63-годишен правоспособен водач, предприема маневра завиване на ляво, без да изпълни задължението си да пропусне насрещно движещият се в посока Русе товарен автомобил "Ивеко" с прикачено ремарке. В резултат камионът и колата се сблъскват в зоната на кръстовището. Пробите за употреба на алкохол и наркотици на водачите са отрицателни, съобщиха от полицията.

Пострадал е водачът на лекия автомобил с диагноза фрактури на долен десен крайник, настанен е за лечение в МОБАЛ Велико Търново без опасност за живота. 

Образувано е досъдебно производство.

Проблемът с тежкия трафик, минаващ през Поликраище и съседното село Самоводене, стои от години. Главният път Русе - Свиленград върви покрай къщи, училище и търговски зони. Въпреки поставените след  протести на местните камери, полегнали полицаи, колчета и  ограничения, катастрофите са почти ежедневие. 

Полиция

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