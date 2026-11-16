Отстраниха от длъжност граничния полицай, прегазил и убил 18-годишната Милена в Драгоман

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Граничният полицай, който прегази и уби 18-годишната Милена в Драгоман, е отстранен от заеманата длъжност. Срещу него е образувано дисциплинарно производство за тежко нарушение по Закона за МВР, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция".

Тежката катастрофа е станала на 15 ноември около 4 ч. сутринта. 26-годишният служител на ГКПП „Калотина" е блъснал с личния си автомобил момичето, докато то пресичало.

Пристигналите на място полицаи тествали шофьора за алкохол. Дрегерът отчел 1,61 промила в издишания въздух. Мъжът е задържан.

Милена е била откарана с тежки наранявания в УМБАЛСМ „Пирогов", но по-късно е починала.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на Окръжния следствен отдел към Окръжната прокуратура – София. Разследването се води от следствените органи, каквато е стандартната практика при престъпления, извършени от служители на МВР.

От Гранична полиция уточняват, че по време на катастрофата служителят не е бил на работа. Ръководството на дирекцията изказва съболезнования на близките на момичето и заявява, че категорично не толерира шофирането след употреба на алкохол от гранични полицаи, включително в свободното им време.

На служителя, причинил катастрофата, ще бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание.