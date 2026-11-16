Почина шофьорът на Maserati-то, разцепило се при тежка катастрофа във Варна

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Почина 25-годишният Феодор Василев, който пострада тежко при катастрофа с Maserati във Варна. Младият мъж е издъхнал вчера в болницата, съобщиха близки до семейството, цитирани от в-к "Телеграф".

Василев е настанен в реанимация с опасност за живота. Той е получил множество тежки травми – фрактури на ребрата, таза и ръката, както и пневмоторакс.

Тежката катастрофа стана около 22:51 ч. на 14 ноември на бул. „Княз Борис I" във Варна, в района на пазарчето в кв. „Чайка", в посока центъра на града.

При все още неизяснени обстоятелства синьо „Maserati MC20" излязло извън пътното платно и се ударило последователно в дърво, стълб от уличното осветление, храсти и инвалидна рампа. В резултат на сблъсъците автомобилът се разцепил на две, като част от него паднала в подлеза заедно с водача.