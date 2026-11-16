Две катастрофи с 9 коли по магистрала „Струма“ към София, има голямо задръстване (Видео)

Две верижни катастрофи затрудняват движението по автомагистрала „Струма" в посока София. За образувало се сериозно задръстване в района между Долна Диканя и Боснек сигнализират потребители във Фейсбук.

По информация, публикувана в социалната мрежа, единият инцидент е с участието на шест автомобила, а другият – на три. Катастрофите са станали в района на село Студена, като предизвикват сериозно забавяне на трафика към столицата.

От публикациите на очевидци става ясно, че колоната от автомобили е значителна. Към момента няма официална информация за състоянието на участниците в произшествията, както и за причините и обстоятелствата около тях.

По-рано днес от Агенция „Пътна инфраструктура" съобщиха за временно ограничено движение в активната лента при 31-вия километър на АМ „Струма" в посока София заради катастрофа. От МВР уточниха, че в района на Перник са станали две леки произшествия, при които няма пострадали.