Граничарят Емил Георгиев, блъснал пиян и убил момиче, бил на рожден ден на сестра си. Уволняват го

Гранична полиция ще уволни служителя си, който на 1,61 промила алкохол в кръвта блъсна и уби 18-годишната Милена Мирчева в Драгоман вчера сутринта. Това се разбира от тяхна позиция, в която се казва, че на него ще бъде наложено "най-тежкото дисциплинарно наказание".

26-годишният граничар се казва Емил Георгиев, научи "24 часа" от свои източници. Той работел на ГКПП "Калотина" като младши инспектор. Във фаталната неделя сутрин не е бил на смяна. Георгиев карал личния си мерцедес, когато близо до ресторант в Драгоман блъснал Милена, докато тя пресичала. В заведението неговата сестра празнувала рожден ден. Смята се, че той си е тръгвал от празненството. След катастрофата ученичката е откарана в УМБАЛСМ „Пирогов" с тежки наранявания и по-късно е починала.

Тъй като Георгиев е служител на МВР, случаят се разследва от Следствения отдел на Окръжна прокуратура – София. Срещу него е образувано и дисциплинарно производство за тежко провинение по ЗМВР и е отстранен от заеманата длъжност. Служебният му пистолет е иззет. Той работи в Гранична полиция от 4 години.

Ръководството на Гранична полиция изказва своите съболезнования на близките на момичето и заявява, че категорично не толерира шофирането след употреба на алкохол от гранични полицаи, дори и в свободното им време. На служителя, извършил пътнотранспортното произшествие, ще бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание.

Очаква се по-късно днес Окръжна прокуратура-София да го обвини за катастрофата и да го задържи за до 72 часа, преди да му поиска постоянен арест.