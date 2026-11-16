Задържаха под стража крадец, издирван с европейска заповед за арест

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29-годишен рецидивист, за когото има издадена европейска заповед за арест е задържан под стража, съобщи полицията във Велико Търново.

Срещу търновеца се води досъдебно производство за кражба, образувано на 1 април 2025г. Тъй като местонахождението на извършителя не е установено, той е обявен за общодържавно издирване и е издадена европейска заповед за арест.

На 15 ноември т.г. мъжът е закопчан и привлечен е в качеството на обвиняем за извършеното от него престъпление в условията на опасен рецидив.

С постановление на Великотърновската районна прокуратура е задържан за срок до 72 часа.