Започва едноседмична проверка на Европейската мрежа на службите на пътна полиция

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В дните от 16 до 22 ноември на територията страните членки на Европейската мрежа на службите на пътна полиция (Roadpol) ще бъде активизирана контролната дейност над камиони и автобуси. Проверките са фокусирани върху товарните автомобили и автобусите заради значително по-тежките катастрофите и повечето загинали и пострадалите.

В проверките по пътищата в област Видин ще участват екипи на сектор „Пътна полиция", инспектори от областния отдел „Автомобилна администрация" и експерти от Инспекцията по труда.

Най-честите нарушения, установявани при идентични контролни действия са неспазване времето за почивка от водачите, неспазване на скоростните режими, употребата на алкохол и/или наркотични вещества и техните аналози, превоз на необезопасени товари, както и претоварване на превозните средства.