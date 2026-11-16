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Предаването на Васил Михайлов на Гърция се отлага

Ненко Станев

Редактор: Ненко Станев

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Прокурорският син Васил Михайлов СНИМКА: Юлиян САВЧЕВ
Прокурорският син Васил Михайлов СНИМКА: Юлиян САВЧЕВ

Софийският апелативен съд окончателно потвърди отлагането на предаването на българския гражданин Васил Михайлов, известен като прокурорския син, на гръцките власти. Това съобщиха от Окръжния съд в Кюстендил.

На 27 октомври Окръжният съд в Кюстендил допусна изпълнението на европейската заповед за арест. Съдът отложи предаването на Михайлов на основание Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест. То може да се извърши след приключване на наказателните производства срещу него в България с влязъл в сила съдебен акт или след изтърпяване на наложено по тях наказание лишаване от свобода.

Апелативните съдии потвърдиха и мярката за неотклонение „задържане под стража" по производството за предаване. Тя ще бъде изпълнена след приключването на производствата в България или след изтърпяването на евентуално наложеното наказание.

Гръцките съдебни власти са издали заповедта на 11 септември 2026 г. с цел наказателно преследване. Разследването в Гърция обхваща шест деяния, сред които участие в организирана престъпна група и причиняване на тежка телесна повреда.

Прокурорският син Васил Михайлов СНИМКА: Юлиян САВЧЕВ

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