Предаването на Васил Михайлов на Гърция се отлага

Софийският апелативен съд окончателно потвърди отлагането на предаването на българския гражданин Васил Михайлов, известен като прокурорския син, на гръцките власти. Това съобщиха от Окръжния съд в Кюстендил.

На 27 октомври Окръжният съд в Кюстендил допусна изпълнението на европейската заповед за арест. Съдът отложи предаването на Михайлов на основание Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест. То може да се извърши след приключване на наказателните производства срещу него в България с влязъл в сила съдебен акт или след изтърпяване на наложено по тях наказание лишаване от свобода.

Апелативните съдии потвърдиха и мярката за неотклонение „задържане под стража" по производството за предаване. Тя ще бъде изпълнена след приключването на производствата в България или след изтърпяването на евентуално наложеното наказание.

Гръцките съдебни власти са издали заповедта на 11 септември 2026 г. с цел наказателно преследване. Разследването в Гърция обхваща шест деяния, сред които участие в организирана престъпна група и причиняване на тежка телесна повреда.