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Арестуваха 33-годишен дупничанин за палеж на две коли. В неделя полицаи са установили и задържали 33- годишен мъж за палеж на два автомобила в Дупница.

Палежът на автомобилите е извършен малко след 1.00 ч. в неделя, като автомобилите са били паркирани пред домовете на собствениците. Противопожарните екип са предотвратили запалване на паркирани в близост автомобили.

Оперативно-издирвателните действия са започнали веднага след получаването на сигнала, че пожарът в двата автомобила е умишлен. Досъдебни производства са образувани по случаите в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.