Задържаха заподозрян за палежа на две коли в Дупница

Полицаи от Районното управление в Дупница задържаха 33-годишен мъж по подозрение, че е подпалил два автомобила в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Колите са пламнали малко след 1 ч. на 15 ноември. „Фолксваген" и „Опел Астра" са били паркирани на улиците „Граничар" и „Люляк" пред домовете на двамата им собственици, уточниха от полицията пред БТА. Пожарникарите са предотвратили разпространението на огъня към други паркирани коли.

Полицията е започнала издирването веднага след сигнала за умишлен палеж. Мъжът е задържан още в неделя, а за двата пожара са образувани досъдебни производства в Районното управление в Дупница.

Уведомен е дежурен прокурор. Разследването продължава.