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Мъж пребил жената, с която живее, а тя не може да каже имената му пред полицията

Дима Максимова

Дима Максимова

[email protected]

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Разследват домашно насилие в Павликени. СНИМКА: Pixabay
Разследват домашно насилие в Павликени. СНИМКА: Pixabay

Полицията в Павликени разследва домашно насилие, при което на жена е нанесена телесна повреда.

В неделя е подаден сигнал, че същия ден 60-годишна жена се прибира в дома на мъжа, с когото живее на семейни начала в с. Вишовград и между двамата възниква скандал за пари. Мъжът я удрял с юмруци в областта на главата.

Пострадалата обаче не може да даде подробности за самоличността на мъжа, тъй като не е сигурна, че му знае имената, пише в полицейския бюлетин.

В РУ Павликени е образувано досъдебно производство по случая.

Разследват домашно насилие в Павликени. СНИМКА: Pixabay

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