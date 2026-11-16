Мъж пребил жената, с която живее, а тя не може да каже имената му пред полицията

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Полицията в Павликени разследва домашно насилие, при което на жена е нанесена телесна повреда.

В неделя е подаден сигнал, че същия ден 60-годишна жена се прибира в дома на мъжа, с когото живее на семейни начала в с. Вишовград и между двамата възниква скандал за пари. Мъжът я удрял с юмруци в областта на главата.

Пострадалата обаче не може да даде подробности за самоличността на мъжа, тъй като не е сигурна, че му знае имената, пише в полицейския бюлетин.

В РУ Павликени е образувано досъдебно производство по случая.