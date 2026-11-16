Държавата дава 1.5 млн. евро за укрепване на свлачище в село Сотиря

Парите са по искане на кмета на община Сливен Стефан Радев

Близо 1,5 млн. евро от държавния бюджет са осигурени за укрепване на свлачище в село Сотиря. Финансирането се предоставя от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ след отправено искане от кмета на община Сливен Стефан Радев за спешна необходимост от средства за справяне с проблема. Проектът предвижда укрепване на терена, отводняване и възстановяване на уличната инфраструктура, съобщиха от пресцентъра на общината.

"За пореден път получаваме подкрепа за активната ни превантивна работа по отношения на свлачищата в общината. Вярвам, че тя е много важна, за да се предотвратят аварии и бедствия и да не търсим решения след като бедата вече се е случила. Предварително свършената превантивна работа предотвратява сериозни проблеми и аз съм доволен, че в това отношение се справяме много добре. Сливен може да бъде пример за останалите общини за взетите превантивни мерки по бедствия и аварии", коментира кметът.

Средства вече бяха отпускани от МРРБ за инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на проект. Сегашният паричен трансфер е предназначен за реални укрепителни дейности.

"Това е важна стъпка към решаването на един сериозен проблем, който засяга сигурността на хората и състоянието на инфраструктурата. Наш приоритет е да предприемем необходимите действия за трайно укрепване на опасния терен и предотвратяване на бъдещи щети", каза още Стефан Радев.

Свлачището се намира в североизточната част на село Сотиря, между улиците "Сини камъни" и "Първи май". То е потенциално активно, в урбанизирана територия е, което налага предприемането на мерки за защита на населението и инфраструктурата. С осигуреното финансиране ще бъдат изпълнени предвидените в инвестиционния проект укрепителни и отводнителни мероприятия, както и възстановяване на засегнатата инфраструктура.

Проектът предвижда изграждане на габионна стена в южната част на свлачищния участък, нови стълбищни рамена с площадка на мястото на съществуващо рушащо се стълбище и каскаден открит отводнителен улей. В западната зона ще бъдат изпълнени допълнителни укрепителни мероприятия и ще бъдат изградени отводнителни съоръжения с отвеждане на водите към речното корито. Предвидено е също възстановяване на уличната инфраструктура. Ще бъде запазен съществуващият профил на улиците с пътно платно, бордюри, тротоари и отводняване.

На територията на общината са обследвани и регистрирани от "Геозащита" ЕООД Варна общо 23 свлачища, за които във времето са приложени необходимите противосвлачищни мерки и всички те са в относително благоприятно спокойно състояние. Свлачището в Сотиря е потенциално активно в урбанизирана територия и това налага да бъдат предприети приоритетно своевременно действия.

Работи се и по изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на свлачище в района на село Новачево по общинския път Бяла – Градско – Жълт бряг, в участъка от км 2+500 до км 2+600. Инженерно-геоложките проучвания за обекта вече са финансирани от МРРБ, а в момента се изготвя проектната документация.