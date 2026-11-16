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Товарен кораб с 12 души екипаж потъва край нос Калиакра

Александра Николаева

Редактор: Александра Николаева

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товарният кораб BETUL 8 Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията
товарният кораб BETUL 8 Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията

Два хеликоптера „Кугър" и самолет Су-25 ще извършат въздушно наблюдение

Мащабна спасителна операция се провежда в българската изключителна икономическа зона на Черно море, след като товарен кораб подаде сигнал, че потъва. Инцидентът е на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра, съобщиха от Министерството на транспорта.

Сигналът за бедствие е получен в 9:15 ч. в Морския спасителен координационен център във Варна. Той е изпратен от екипажа на товарния кораб BETUL 8, който съобщава, че плавателният съд потъва.

Към района незабавно са насочени четири военни кораба от Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea). Два от тях са български, един е румънски, а четвъртият - турски.В спасителните действия се включват и Военновъздушните сили. Предвидено е два хеликоптера „Кугър" и самолет Су-25 да извършат въздушно наблюдение и разузнаване на района на инцидента. Операцията се координира от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителна агенция „Морска администрация". На борда на бедстващия кораб има 12-членен екипаж. BETUL 8 плава под флага на Сомалия и е изпълнявал курс от румънския град Тулча към Египет. По първоначалната информация плавателният съд превозва близо 3 тона насипна пшеница.

товарният кораб BETUL 8 Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията

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