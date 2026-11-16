Велислава Петрова: По-силната свързаност с Централна Азия ще разшири възможностите за Европа

Войната в Украйна, санкциите срещу Русия и сигурността в Черно море са сред основните теми, които обсъжда Съветът „Външни работи" на Европейския съюз в Брюксел. В заседанието днес участва българският външен министър Велислава Петрова, която преди началото му заяви, че в дневния ред са включени въпроси от особено значение за България.

Освен редовното заседание на Съвета предстоят и срещи, посветени на свързаността с Централна Азия и сигурността в Черно море, информираха от външно министерство.

По темата за свързаността Петрова ще разговаря с представители на държавите от Централна Азия, Армения, Азербайджан и Турция. Тя определи отношенията с региона като основен приоритет за България. По думите й целта е да бъде изграден общ подход, който да укрепи връзките между Европа и Централна Азия, да позволи диверсификация на енергийните доставки и да разшири търговските и икономическите отношения.

Друг важен акцент е сигурността в Черно море и създаването на Черноморския хъб за сигурност. Европейската комисия вече обяви финансиране от 50 млн. евро за България и Румъния. В Брюксел Петрова ще обсъди с новия си румънски колега и представители на Европейската комисия как ще бъдат използвани и разпределени средствата, както и какви са сроковете за въвеждане на хъба в действие.

В дневния ред на Съвета „Външни работи" са включени още войната в Украйна и отношенията между ЕС и Сирия. Българският министър подчерта значението на по-тясното сътрудничество със Сирия, включително за развитието на свързаността между Персийския залив и Европа. Причината е, че част от маршрутите между двата региона преминават през сирийска територия.

Министрите ще разгледат и съгласувания пакет от санкции срещу Русия. Според Петрова той е насочен основно към два аспекта – хибридните заплахи срещу европейските държави и дейностите, свързани с нападенията срещу цивилна инфраструктура в Украйна.

По повод изключването на две руски банки от санкционния пакет външният министър обясни, че те са с българска мажоритарна собственост и не оперират със средства на лица, включени в санкционни списъци.

Петрова посочи, че заради начина, по който банките са структурирани в Русия, собствениците им нямат възможност да изтеглят инвестициите си. Ако бъдат санкционирани, българските компании ще загубят тези активи, които ще преминат във владение на руската държава. Според министъра подобен резултат би бил контрапродуктивен, тъй като вместо да понесе ограничения, Русия на практика би получила допълнителен актив.

Българските аргументи са били приети още на ранен етап от съгласуването на пакета. По думите на Петрова са били уважени и френските възражения по отношение на друго дружество, като в резултат двете банки са отпаднали от проекта.

В рамките на посещението си в Брюксел българският външен министър ще проведе и двустранни срещи с външните министри на Франция, Румъния и Унгария – Жан-Ноел Баро, Дан Некулаеску и Анита Орбан. Предвиден е разговор и със словашкия държавен секретар по външните работи Марек Ешток.