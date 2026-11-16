Граничен полицай е уволнен за срещи с Паскал, снимали ги в Гърция, но съдът отмени заповедта

Граничен полицай ГКПП Кулата е бил уволнен за срещи с Никола Николов - Паскал, бизнесмена Стефан Димитров и други лица, сред които и Кокала.

Антон И. е получил заповед за дисциплинарно уволнение на 05.05.2025 г. заради нарушаване на етичните правила за поведение на служителите в МВР. като в периода 16.11.2023 г. – 01.01.2024 г. в гр. Петрич и гр. София е поддържал съзнателен продължителен контакт с Никола Николов - Пакал, представляващ оперативен интерес от криминалния контингент, без да има поставени служебни оперативни задачи, и това е станало публично достояние, с което е уронил престижа на службата. Поради това му е няложена най-тежкото дисциплинарно наказание "уволнение". Служителят обжалвал заповедта в Административния съд в Благоевград и магистратите я отхвърлиха, като решението не е окончателно и може да се обжалва във ВАС.

Дисциплинарното производство срещу граничния полицай е образувано през ноември 2024 г. заради извършено от него дисциплинарно нарушение, изразяващо се в поддържане на съзнателен продължителен контакт с лица, представляващи оперативен интерес от криминалния контингент, без да има поставени оперативни задачи, по-конкретно с Никола Николов-Паскал, сина му и Стефан Димитров - Кокала, в нарушение на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР.

По време на делото се разбрало, че преди тази проверка имало и друга през 2023 г., в хода на която станало ясно, че Антон В хора на проверката станало ясно, че Антон Антон И. и колегата му Иван Л. се познават с Паскал. Тогава била проведена беседа с Паскал, който многократно споменал служителите, наричайки ги „Тонката" и „Ванката" като „добри момчета". За контакти на Антон И. с Паскал свидетелства полицай, който е чувал е двамата се срещат в заведения в Петрич, а самият той ги е виждал два пъти в кафе в центъра на града. Често е виждал Антон И. и колегата му Иван Л. да пътуват заедно за Гърция.

Пред съда граничният полицай категорично е отрекъл да поддържа контакти с лица, представляващи оперативен интерес, включително с Паскал и Стефан Димитров преди и след като през месец април 2024 г. в медийни публикации били изнесени за техни противообществени прояви.

В хода на дисциплинарното производство е направена видеотехническа експертиза на файловете в в компакт диск. На част от тях се виждат двамата гранични полицаи заедно с Паскал, на други имал запис на плаж през лятото, от заведение на плажа в известен курорт в Гърция, в близост до сграда в София.

Полицаят е направил възражение срещу резултатите от проверката и заявил, че не е запознат със списък на лицата, представляващи оперативен интерес, сред които Никола Николов, сина му Николай и Стефан Димитров „Кокала".

В съдебната зала станало ясно, че в периода 2022 г. – 2025 г. Паскал, Н. Н. Н. и Стефан Димитров не са включвани в списъци на лицата, представляващи интерес за граничните служби. Свидетелка обаче е казала, че тримата поначало са лица, представляващи интерес за службите, макар да не са включени в списък на лицата от криминалния контингент.

Съдът е категоричен, че документирани със снимков материал срещи между жалбоподателя и Паскал не е доказателство за етично нарушение, защото няма доказателства за субективната му страна.

В хода на дисциплинарното производство са доказани реални срещи на Антон И. с Паскал, сина му и Димитров на обществени места (включително заведения), но част от тези срещи попадат извън периода 16.11.2023 г. – 01.01.2024 г., за който се твърди в заповедта, че е осъществяван продължителен контакт. За други видеа пък не е била уточнена датата, когато са правени. "Заснетите срещи не доказват сами по себе си знание на жалбоподателя за евентуална криминална дейност на Паскал и останалите две лица през периода, посочен в заповедта. Дисциплинарното нарушение се изразява в съзнателно поддържане на продължителни контакти с лице, представляващо оперативен интерес от криминалния контингент. Липсват преки доказателства, че жалбоподателят е знаел към посочения в заповедта период (16.11.2023 г. – 01.01.2024 г.), че Паскал е лице от криминалния контингент. Липсват писмени уведомления и/или устни указания от ръководители до целия състав на ГКПП – Кулата за официално предадена на служителите информация с това съдържание към този период. Данни за естеството на дейността на Паскал са били известни на част от колегите на граничния полицай още през 2018 г. – 2019 г., но знанието на колегите му не доказва, че самият жалбоподател е знаел за нея към момента на срещите", мотивира се съдът при отмяна на заповедта за уволнение.

Допълва, че полицаят не е длъжен да се информира от медийни публикации за евентуално криминално качество на Паскал. Към визирания в заповедта период (м. ноември 2023 г. – м. януари 2024 г.) няма и влязла в сила присъда за извършено престъпление от Паскал или свързаните с него лица, а официалната му забрана да напуска страната е след визирания в заповедта период. "Поради това не е доказано, че към онзи момент Паскал е бил официално и публично известен като лице от криминалния контингент.

Изводът на наказващия орган за съзнателно поддържани продължителни контакти с лица от криминалния контингент почива на предположения, а не на конкретни факти. Обективният факт на срещите не доказва съзнателен съзнателен продължителен контакт с лице, представляващо оперативен интерес от криминалния контингент", смята съдът.

Срещу Никола Николов - Паскал започна разследване през 2024 г. като тогава бяха арестувани тогавашната шефка на Агенция „Митници" Петя Банкова и баща и син Марин и Стефан Димитрови. Паскал напусна страната и беше екстрадиран у нас от Сърбия в края на август 2025 г., Пуснат бе пуснат на свобода срещу 50 000 лева гаранция. Призна се за виновен за контрабанда на цигари и сключи споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Софийския градски съд през март 2026 г. Получи 2 г. и 8 месеца условно с 4-годишен изпитателен срок, както и бе глобен с 25 000 лв..