Спипаха мъртвопиян зад волана посред бял ден в Карловско, взеха му мерцедеса

Още 7 водачи са били задържани на територията на областта през почивните дни

Мъртвопиян шофьор се озова в Районното управление в Карлово, съобщиха от полицията.

Мъжът е заловен в следобедните часове на вчерашния ден в участъка между Баня и село Васил Левски. Около 16,10 ч. 67-годишният водач бил задържан от полицаите, след като тестът му с дрегер отчел над 2,5 промила. Извършителят отказал да даде кръв за химически анализ. Управляваният от него лек автомобил "Мерцедес" е иззет в рамките на започнатото бързо производство.

През почивните дни още седем водачи са попаднали ареста на територията на областта. Четирима от тях също били под въздействие на алкохол над допустимите стойности, а нарушенията им са регистрирани на ул. "Победа" и "Асеновградско шосе" в Пловдив, в Раковски и Ръжево Конаре. Междувременно в Кричим служителите на реда засекли неправоспособен мъж зад волана, а друг бил хванат от колегите им от Първомай с фалшива шофьорска книжка. В ареста на пловдивското Шесто районно пък бил задържан местен водач, управлявал колата си след употреба на наркотици.