Шофьор засече друг водач в Карлово и се сбиха на пътя

Шофьор се оплакал за проявена агресия на пътя в Карлово, съобщиха от МВР.

В събота, около 19 часа, в зоната на кръгово кръстовище в източната част на града, той бил ударен от непознат пътник в друг автомобил. При незабавните оперативни действия часове по-късно са издирени и задържани 37-годишният нападател и 18-годишният водач, с когото пътували заедно. По първоначални данни спречкването възникнало заради засечка по време на движение. За образуваното досъдебно производство е уведомена прокуратурата.