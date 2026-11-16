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Шофьор засече друг водач в Карлово и се сбиха на пътя

Мая Вакрилова

Редактор: Мая Вакрилова

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Полиция
Полиция Снимка: Дима Максимова

Шофьор се оплакал за проявена агресия на пътя в Карлово, съобщиха от МВР.

В събота, около 19 часа, в зоната на кръгово кръстовище в източната част на града, той бил ударен от непознат пътник в друг автомобил. При незабавните оперативни действия часове по-късно са издирени и задържани 37-годишният нападател и 18-годишният водач, с когото пътували заедно. По първоначални данни спречкването възникнало заради засечка по време на движение. За образуваното досъдебно производство е уведомена прокуратурата.

Полиция

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