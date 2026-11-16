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52-годишен разби 5 коли в Пловдив и открадна пари и вещи

Мая Вакрилова

Редактор: Мая Вакрилова

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Служителите на реда задържаха извършител на серия взломявания на моторни превозни средства в Пловдив, съобщиха от МВР.

Съвместните действия на разследващи от Второ и Четвърто районно управление са предприети след получени няколко последователни сигнала миналата седмица. Според предварителната информация били разбити странични стъкла на четири автомобила в кв. "Христо Смирненски" и един в "Каменица", като освен уврежданията, трима от шофьорите установили и липси на пари и вещи. В четвъртък 52-годишният извършител, с богато криминално досие и присъди, бил задържан.

Работата по образуваните досъдебни производства продължава под наблюдение на Районната прокуратура в Пловдив.

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