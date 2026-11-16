Пияна от Кричим се оплака от скандал със съпруга си, после се нахвърли на полицаите

Наричала ги "ченгета и боклуци мръсни", заплашвала ги с уволнение

61-годишна жена от Кричим се напи и подаде сигнал в полицията за скандал със съпруга си. Около 1,20 часа на 15 ноември т. г. униформени се явили на посочения от нея адрес и започнали да й звънят, след известно време тя излязла и вместо да обясни какво се е случило, започнала да се разправя с полицаите, да иска да й се легитимират със служебните си карти, направила и опит да снима документите им. После сменила темата и поискала да предупредят съпруга й да не влиза в конфликт с нея.

Служителите на реда влезли в къщата, където мъжът й спял, жената го събудила и той обяснил, че скандал не е имало, но като си пийне, половинката му често се обажда на телефон 112. Тя отново се разлютила, започнала да заплашва полицаите с уволнения и да ги нарича "ченгета и боклуци мръсни". Наложило се да й сложат белезници и да я отведат в Районното в Стамболийски.

През деня в неделя била изправена пред Районния съд в Пловдив и изразила съжаление за поведението си. Случаят е приключен с глоба от 60 евро по Указа за борба с дребното хулиганство.