Шефът на Гранична полиция: Ще бъдем безкомпромисни към служителя, прегазил момиче

Граничният полицай, който седна пиян зад волана и прегази 18-годишно момиче в Драгоман, работи в системата от 2021 година и до момента няма провинения и наказания. Ръководството на МВР не толерира такова поведение и бъдете убедени, че към такива служители ще бъде безкомпромисно. Такива служители нямат място в МВР. Това заяви на брифинг директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" старши комисар Светослав Костадинов.

Граничният полицай е на 26 години и работи на ГКПП "Калотина". По време на престъплението служителят не е бил на работа, посочват от "Гранична полиция". Срещу него е образувано дисциплинарно производство за тежко провинение по Закона за МВР и е отстранен от заеманата длъжност.

"Изказвам най-искрени съболезнования към семейството, близките и приятелите на това убито дете от ръководството на Главна дирекция "Гранична полиция". По отношение на служителя - той в момента е задържан и е образувано следствено дело. Още вчера ръководството на ГП издаде и заповед за образуване на дисциплинарно производство и към момента служителят е отстранен от длъжност. Към всички служители, които нарушават правилата и извършват такива тежки нарушения и да не използвам по-силна дума - престъпления - законът ще се стовари с двойно по-голяма сила върху тях. Такива служители нямат място в МВР. Бъдете убедени в това. Каквото и да кажем в момента ще е малко за родителите на това младо момиче", добави комисар Костадинов.

Инцидентът стана на 15 ноември в 4:05 часа. 26-годишният служител на ГКПП "Калотина" Емил Георгиев блъснал Милена Боянова, която е пресичала улица до ресторант в Драгоман. Ученичката е транспортирана с тежки наранявания в столичната болница "Пирогов". Въпреки усилията на лекарите по-късно тя е починала. Проверката на водача е отчела концентрация на алкохол от 1,61 промила в издишания въздух.