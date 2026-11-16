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2 г. пробация за пловдивчанин, извадил газов пистолет след засечка и преследване на пътя

Ваня Драганова

Ваня Драганова

[email protected]

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Мъжът ползвал газов пистолет. Снимка:Архив
Мъжът ползвал газов пистолет. Снимка:Архив

Ще трябва и да се труди в полза на обществото 200 часа

2 г. пробация и 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото е наказанието, което договори пловдивчанинът Димитър Георгиев, размахал газов пистолет на автомивка. Случаят е от 1 юни т. г., когато той засякъл с автомобила си друга кола на бул. "България". Хората в нея се ядосали и започнали да го преследват, той отбил към автомивка и там извадил газов пистолет, който размахал срещу тях.

Бил задържан и освободен след 72 часа срещу парична гаранция от малко над 760 евро. Георгиев призна вината си и се споразумя с прокуратурата да се среща 2 пъти седмично с пробационен служител, отделно да се труди без заплащане, а Районният съд в Пловдив одобри договореното наказание.

Мъжът ползвал газов пистолет. Снимка:Архив

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