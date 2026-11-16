Пиян открадна трактор от работодателя си и го подкара без светлини в тъмното в радневско село

Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем А.И., на 39 г., за това, че на 12.11.2026 г. в землището на община Раднево, област Стара Загора, управлявал моторно превозно средство - колесен трактор, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,72 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест", съобщиха от държавното обвинение. А.И. вече е бил осъден през 2023 г. с влязла в сила присъда за същото деяние.

А.И. е обвинен и за това, че на същата дата в село. Сърнево, община Раднево, противозаконно отнел въпросния колесен трактор от другиго - 65-годишен мъж, без негово съгласие с намерение да го ползва, като деянието е извършено в пияно състояние и повторно.

Установено е, че А.И. бил нает като работник във фермата на 65-годишния собственик на трактора. На 12 ноември 2026 г. към 20 часа той решил да отнеме моторното превозно средство, като го привел в движение и се отправил към местност, откъдето да се снабди с дърва за огрев. Граждани забелязали, че колесният трактор се движел без светлини по пътното платно и криволичел. Те спрели машината и се обадили на тел. 112. Пристигналите на място полицейски служители установили, че превозното средство е било отнето и А.И. го управлявал след употреба на алкохол.

Обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По искане на Районна прокуратура - Стара Загора Районенният съд в Раднево е взел мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.