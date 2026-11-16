Спасиха 12-те моряци от обърналия се кораб край Калиакра

Целият екипаж на товарния кораб BETUL 8 е евакуиран с вертолет, който се е отправил към Морската вертолетна авиобаза „Чайка". Това съобщи Министерството на транспорта и съобщенията.

Там моряците ще бъдат поети от екипи на Главна дирекция „Гранична полиция" и на Центъра за спешна медицинска помощ. По данни на екипажа на вертолета всички евакуирани са в добро общо състояние. Моряците са премръзнали, а тежко пострадали няма.

При огледа от въздуха е установено, че корабът се е обърнал. Към мястото е насочен военен кораб, който ще провери дали има замърсяване на морската среда. Спасителната операция е ръководена от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителна агенция „Морска администрация".

По-рано днес плаващият под сомалийски флаг BETUL 8 е подал сигнал за бедствие на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра, в българската изключителна икономическа зона в Черно море.