Лекари се борят за живота на шофьора на разцепеното Maserati във Варна

Шофьорът на катастрофиралото в събота вечерта във Варна Maserati още е в реанимация, където лекари се борят за живота му, съобщиха за "24 часа" от спешния център в морския град. Той е с множество фрактури и пневмоторакс.

Мощният автомобил се е разцепил на две при поредица от удари, а предната му част е изхвърчала в пешеходен подлез в района на Делфинариума в нощта на почивния ден. Щетите по автомобила и подлеза са големи.

Инцидентът е станал около 23 ч. По данни на Областната дирекция на МВР във Варна водачът е загубил контрол над колата по неустановени засега причини. Автомобилът първо се е блъснал в дърво, след това в стълб на уличното осветление. При сблъсъка двигателят се е възпламенил, а колата се е разцепила.

Според събраните до момента данни автомобилът се е движел с много висока скорост по един от варненските булеварди в посока центъра, като очевидци твърдят, че са се разминали с Maserati-то, докато то се е движело с поне 150 км/ч.