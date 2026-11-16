Тежка катастрофа с жертва затвори пътя Стара Загора – Казанлък

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Тежка катастрофа със загинал човек и последвал пожар затвори пътя между Стара Загора и Казанлък.

Инцидентът е станал в района на бензиностанция, където са се сблъскали лек автомобил и камион. След първоначалния удар последвала и втора катастрофа с тежкотоварен автомобил, информира NOVA.

Заради произшествието временно е ограничено движението при 210-ия километър на път I-5 в участъка Казанлък – Тулово.

Шофьорите могат да използват обходен маршрут през Казанлък – Бузовград – Ръжена – пътен възел „Ягода", откъдето да продължат по пътя си.