ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рецидивът с контузии при ас на "Байерн" продължава

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Митниците задържаха недекларирана валута за близо 60 000 евро на летището в София

Ненко Станев

Редактор: Ненко Станев

1680
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Летище София
Летище София

Митнически служители задържаха 59 200 евро и 2600 израелски шекели при проверки на трима пътници, пристигнали на летището в София с полети от Дубай и Израел, съобщиха от Агенция „Митници". Общата равностойност на недекларираните пари е 59 948,80 евро.

Български гражданин, пристигнал с полет от Дубай, преминал през зеления коридор. На въпрос на инспекторите той отговорил, че не носи повече от 10 000 евро. При последвалата щателна проверка митничарите открили 30 000 недекларирани евро.

Другите два случая са от 12 ноември. При проверка на двама пътници, пристигнали с полет от Израел, у единия са намерени 16 100 евро в брой, а у другия – 13 100 евро и 2600 израелски шекели с равностойност 748,80 евро.

От Агенция „Митници" припомниха, че при влизане или излизане от ЕС парични средства на стойност над 10 000 евро се декларират на граничния пункт и се предоставят на митническите служители за проверка, пише БТА.

Летище София

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Плащаме без банкови карти и пращаме пари по телефонен номер