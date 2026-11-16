Митниците задържаха недекларирана валута за близо 60 000 евро на летището в София

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Митнически служители задържаха 59 200 евро и 2600 израелски шекели при проверки на трима пътници, пристигнали на летището в София с полети от Дубай и Израел, съобщиха от Агенция „Митници". Общата равностойност на недекларираните пари е 59 948,80 евро.

Български гражданин, пристигнал с полет от Дубай, преминал през зеления коридор. На въпрос на инспекторите той отговорил, че не носи повече от 10 000 евро. При последвалата щателна проверка митничарите открили 30 000 недекларирани евро.

Другите два случая са от 12 ноември. При проверка на двама пътници, пристигнали с полет от Израел, у единия са намерени 16 100 евро в брой, а у другия – 13 100 евро и 2600 израелски шекели с равностойност 748,80 евро.

От Агенция „Митници" припомниха, че при влизане или излизане от ЕС парични средства на стойност над 10 000 евро се декларират на граничния пункт и се предоставят на митническите служители за проверка, пише БТА.