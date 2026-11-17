"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

И моята инвалидна пенсия се прекъсна, въпреки спазените от мен срокове за подновяване с новия ТЕЛК. И това е откачена тема. Хора с безвъзвратно необратими увреждания да ги доказват на всеки период. С часове висене по опашки, документи и т.н. Явно е, че тази система не е направена за хората с увреждания, а има друга цел. За съжаление ми се налага да напусна работа на 62 г. Имам 35 години трудов стаж. Как и колко по-рано мога да се пенсионирам? Краси Петков

Лицата, които вече са придобили изискуемия осигурителен стаж за пенсиониране по общия ред, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от относимата за тях пенсионна възраст, което е установено в разпоредбата на чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.

Този вид пенсия за осигурителен стаж и възраст се отпуска в намален размер пожизнено. Изчисленият действителен размер на пенсията, отпусната по този ред, се намалява с 0,4% за всеки недостигащ месец до навършване на пенсионната възраст от лицето, включително непълен месец. При последващите преизчислявания или осъвременявания на пенсията определеният процент на намаление не се променя, т.е. преизчисляването/осъвременяването се извършва върху действителния размер на пенсията и след това се прилага процентът на намаление, определен при отпускането.

Следва да имате предвид, че такова право през 2026 г. имат мъжете, които вече са натрупали 40 г. осигурителен стаж и са навършили възраст - 63 години и 10 месеца.