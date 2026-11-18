"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Съпругата ми е с ТЕЛК решение и получава инвалидна пенсия. Сега навърши годините за пенсиониране, но не й стигат три години осигурителен стаж. Моля за вашия съвет. Може ли да се закупят тези години? Румен Топчиев

Действащото законодателство предвижда възможност за зачитането на осигурителен стаж след заплащане на осигурителни вноски, т.нар. закупуване на осигурителен стаж, което изисква лицето да внесе за своя сметка осигурителни вноски в размер, изчислен съгласно закона към датата на внасянето им.

Първата възможност е за лицата, завършили висше или полувисше образование или придобили образователна и научна степен "доктор". Осигурителни вноски могат да се направят за не повече от времето на обучението, като е важно в този период на лицето да не се зачита стаж на друго основание. Няма ограничение в кой момент и на колко части лицето може да внесе осигурителните вноски за времето на обучение.

Втората възможност е да се направят осигурителни вноски за конкретно недостигащия на лицето стаж за придобиване право на пенсия по общия ред, но за не повече от 5 г. От тази опция могат да се ползват лицата, навършили общата възраст за пенсиониране, в хода на започнало пенсионно производство по подадено заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В заявлението лицето вписва желанието си да заплати осигурителни вноски за недостигащия му осигурителен стаж.

Пенсионният орган извършва преценка точно колко осигурителен стаж не достига на лицето и го уведомява писмено за неговата продължителност, за размера на сумата на дължимите осигурителни вноски и за реда и срока за внасянето им. Към момента осигурителните вноски за един месец осигурителен стаж са 122,80 евро.