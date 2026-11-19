"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

При преизчисляването на пенсията ми през 2022 г. констатирах, че осигурителният ми стаж не е умножен с процентите определени в закона. n Пана Тодорова Делчева

Преизчисляването на размерите на пенсиите от 1.10.2022 г. е регламентирано в разпоредбата на §7з от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО), съгласно която пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31.12.2021 г. включително, бяха преизчислени от 01.10.2022 г. при спазване на следните законови изисквания:

Доходът, от който се изчислява пенсията, се умножава със съответния процент за годините и месеците осигурителен стаж на лицето (т. нар. „тежест на стажа"), който е определен съобразно действащото законодателство към датата на отпускане на пенсията. Определеният по този ред размер на пенсията се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускането ?, с процент, който е равен на по-високия от процента на нарастване на осигурителния доход или процента на нарастване на индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Тук следва да се подчертае, че процентът за годините и месеците осигурителен стаж може да не е същият, какъвто е бил преди преизчисляването на пенсията, защото разпоредбата изисква да се приложи процентът, определен към датата на нейното отпускане – колкото е била тежестта на стажа при отпускането такъв процент се използва и при преизчисляването от 1.10.2022 г. Ето защо за пенсиите, отпуснати преди 01.04.2009 г., всяка година от зачетения осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, се умножава по 1 на сто и съответната част от този процент за месеците осигурителен стаж. Преди преизчисляването, извършено по гореописания ред, трудовите пенсии бяха преизчислени от 25.12.2021 г., като размерите на всички пенсии, отпуснати до тази дата, бяха определени с процент 1,35 за осигурителния стаж без превръщане.

С цел да не се допусне намаляване на размерите на някои пенсии за трудова дейност от 1.10.2022 г. в разпоредбата на § 7з от ПЗР на КСО изрично е регламентирано, че се извършва сравнение на размерите на всяка пенсия преди и след преизчисляването и когато преизчисленият размер на пенсията и размерът към 30.09.2022 г. не са равни, пенсията се определя и изплаща в по-високия от тях. За пенсии, за които преизчисляването от 1.10.2022 г. е довело до повишаване на размера и той се изплаща като по-благоприятен от получавания дотогава, тежестта на стажа е различна при различните пенсионери, при което е съобразна годината на отпускане на всяка отделна пенсия.