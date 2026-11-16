ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съветникът по сигурността на Йотова вицеадмирал Ми...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Разследват мъж от Вършец, заплашил друг във Фейсбук, че ще го убие с брадва

Камелия Александрова

Камелия Александрова

[email protected]

2288
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Районното управление на МВР във Вършец разследва заплаха за убийство с брадва, оправена през Фейса
Районното управление на МВР във Вършец разследва заплаха за убийство с брадва, оправена през Фейса

Заплаха за убийство с брадва, отправена чрез видеоклип във Фейсбук, разследва полицията във Вършец. Автор на заплашителното послание е 32-годишен мъж от града, а потърпевшият е на 49 години.

За случая съобщили от Областната дирекция на МВР в Монтана. Заплашеният мъж сам подал сигнал, като посетил Районното управление във Вършец и предоставил запис от видеоклипа.

По думите му авторът на публикацията отправил призив към приятелите си и останалите потребители на социалната мрежа да споделят видеото, за да достигне до възможно най-много хора, включително и до него.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 144 от Наказателния кодекс. Разпитани са свидетели.

От полицията в Монтана припомнят, че през последните години в региона са разследвани и други случаи на прояви на насилие, заснети и разпространявани във видеоклипове в социалните мрежи.

Районното управление на МВР във Вършец разследва заплаха за убийство с брадва, оправена през Фейса

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Плащаме без банкови карти и пращаме пари по телефонен номер