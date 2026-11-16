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Граничарят Емил Георгиев, убил пиян момиче в катастрофа, с 2 глоби на пътя. Обвиниха го

Димитър Мартинов

Димитър Мартинов

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Граничарят Емил Георгиев, блъснал пиян и убил момиче
Граничарят Емил Георгиев, блъснал пиян и убил момиче

2 глоби на пътя има граничарят Емил Георгиев, убил пиян в катастрофа 18-годишната Милена Мирчева.  Едната е за превишена скорост, а другата, че е карал без годишен технически преглед, научи "24 часа". 

Георгиев вече е обвинен за катастрофата, станала около 4 часа в нощта срещу 15 ноември. Той се прибирал от рождения ден на сестра си в заведението, в което Мирчева била сервитьорка, когато я блъснал. Момичето било откарано в "Пирогов", където починало от раните си. Пристигналите на място полицаи пък бързо разбрали, че Георгиев им е колега. Затова делото било поето от следовател. 

От Окръжна прокуратура - София, са го обвинили в причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол - дрегерът му отчел 1,63 промила алкохол в кръвта. 

Местопроизшествието е запазено. Извършен е оглед от дежурен следовател от Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – София. Иззети са записи от камери за видеонаблюдение в района на местопроизшествието. Разпитани са свидетели. Назначени са експертизи – съдебномедицинска и съдебнохимически.

С постановление на прокурор Георгиев е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража". От МВР вече съобщиха, че 26-годишният граничар, който работел на ГКПП "Калотина" ще бъде уволнен. 

Граничарят Емил Георгиев, блъснал пиян и убил момиче

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