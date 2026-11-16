Бивша детска градина в село до Хисаря горя, няколко часа гасиха (Снимки)

Сигналът е получен около 12 часа вчера

Сграда, която е била бивша детска градина в хисарското село Старо Железаре, се е запалила вчера. Сигналът е получен около 12 часа, а гасителните дейности са продължили часове наред.

Районната служба на "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хисаря и трима доброволци са помогнали, за да може пламъците да не се разпространят.

"Последваха няколко динамични часа, изпълнени с работа, предизвикателства и практически опит. Това беше първият пожар в сграда, в чието гасене участвахме като доброволно формирование", написаха доброволците от Хисаря. И обясняват, че ако пожарът е бил при минусови температури, не биха могли да помогнат, тъй като пожарните им автомобили се зазимяват и водата от тях се източва, за да се предотврати замръзване и повреда на оборудването.

"Целта ни е да закупим необходимите термопанели и отоплително оборудване, за да осигурим подходящи условия за автомобилите и да можем да поддържаме пълна оперативна готовност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, дори при минусови температури", пишат още доброволците във Фейсбук.