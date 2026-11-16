Вижте спасените моряци от кораба, който потъва край Калиакра

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Спасените моряци от BETUL 8 кацнаха на авиобаза "Чайка" край Варна, видя фоторепортер на "24 часа". 12-те моряци бяха евакуирани от товарния кораб, който се обърна в Черно море край нос Калиакра.

Моряците бяха транспортирани до сушата с два военни хеликоптера „Кугър" от състава на авиобаза Крумово. Всички са в добро общо състояние, премръзнали са, но няма тежко пострадали.

На авиобаза „Чайка" екипажът ще бъде поет от служители на Главна дирекция „Гранична полиция" и медицински екипи от Центъра за спешна медицинска помощ.

BETUL 8 плава под сомалийски флаг и подаде сигнал за бедствие в 9:15 ч. тази сутрин, на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра, в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

При огледа от въздуха е установено, че корабът се е обърнал. Към мястото е насочен военен кораб, който трябва да провери за евентуално замърсяване на морската среда.

Моряк от кораба, който потъва край Калиакра снимка: Орлин Цанев

Спасените моряци от кораба, който потъва край Калиакра снимка: Орлин Цанев

Моряк от кораба, който потъва край Калиакра снимка: Орлин Цанев

Спасените моряци от кораба, който потъва край Калиакра снимка: Орлин Цанев

снимка: Орлин Цанев