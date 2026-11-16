Кърджалиец закопча гост с белезници за греда на тавана, преди това го удрял с електрошок

36-годишен кърджалиец е обвинен, че ударил с електрошок и закопчал с белезници за дървена греда на тавана на дома си 26-годишен мъж. Пострадалият бил открит и освободен от друг гост на домакина. Инцидентът станал на 12 ноември в Кърджали. В дома на 36-годишния Г.М. се била събрала компания от познати. По някое време домакинът и 26-годишният му гост напуснали останалите и се качили на тавана. Там Г. М. нанесъл няколко удара на по-младия мъж с електрошоково устройство тип фенер, след което го закопчал с белезници за дървена греда.

По-късно един от останалите гости тръгнал да търси двамата и открил завързания мъж. Освободил го, а за случилото се бил подаден сигнал в полицията.

Все още не е ясно какво е предизвикало агресията на домакина. Причините за инцидента се изясняват в рамките на започналото разследване.

Районната прокуратура в Кърджали е повдигнала обвинение на 36-годишния мъж за противозаконно лишаване от свобода. Той е задържан за срок до 72 часа.