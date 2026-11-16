37 машини чакат първите снежинки във Велико Търново и общината

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В сила са 24-часовите дежурства, осигурени са 4600 тона инертни материали

37 машини излизат срещу снега във Велико Търново и общината. Вече са въведени 24-часовите дежурства.

В готовност за града са 27 машини – 9 снегорина, 9 снегорина с пясъкоразпръскващи устройства, 4 пясъкоразпръсвачи – камиони, подходящи за улици с по-малък габарит, които ще се ползват във вътрешните квартални улици.

Два високопроходими автомобила с нужното за снегопочистване оборудване са отредени за квартал „Варуша", съобщиха от местната управа.

Осигурени са 2000 тона сол – 1000т. налични и още толкова в резерв, 500 тона пясъчносолна смес и 100 тона противообледителна течност.

Организацията на снегопочистване в старата столица е следната – докато траят валежите, приоритетно се работи по главни улици, маршрути на градския транспорт, достъп до болници, училища и детски градини, социални услуги. След това машините обхващат и вътрешната квартална мрежа.

85 работници на ОП „Зелени системи" ще чистят снега по обществените пешеходни пространства - тротоари, паркови алеи, стълбища, автобусни спирки, подходи към училища, детски градини, социални и здравни услуги. Те са разпределени в екипи по обекти. Предприятието разполага с необходимата техника – малогабаритни снегорини, компактни багерчета и др.

Почистването на прилежащите площи към сгради, търговски обекти, заведения и др. е ангажимент на собствениците, наемателите и ползвателите, напомнят от общината.

При снеговалеж с приоритет ще се почистват тротоарите по централните улици и основните булеварди, подходите към учебни, здравни и социални заведения. Впоследствие обхватът на пешеходни пространства ще се разширява.

10 снегорина и пясъкоразпръсквачи ще чистят приоритетно четвъртокласната пътна мрежа. Осигурени са 2000 тона противообледителни инертни материали. Машините са ситуирани в четири пункта – Велико Търново, Мишеморков хан, Лясковски кантон, Хотница.

30 екипа на „Енерго про" са сформирани за незабавна реакция при аварии. Обслужени са трафопостовете, над 1000 декара площи по електропреносната мрежа са с оформени просеки. От „ВиК Йовковци" също гарантираха готовност, всички резервоари, шахти, помпени станции и съоръжения са обслужени.

Готовността за реакция при зимни обстановки в общината бе обсъдена на работна среща при заместник-кмета Мариела Цонева, с участието на фирмите за снегопочистване, операторите за ток, вода и газ, Областното пътно управление и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".