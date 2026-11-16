Съветникът по сигурността на Йотова вицеадмирал Митко Петев напуска екипа й

Вицеадмирал Митко Петев, който бе съветник по национална сигурност в президентството, обяви, че напуска поста си в екипа на президента Илияна Йотова. Според официалното обяснение Петев излиза в пенсия от 18 декември.

Това идва на фона на указа на президента Йотова за освобождаването на началника на отбраната адм. Емил Ефтимов от военна служба, и от поста му начело на щаба на отбраната. Той ще влезе в сила от 2 януари, стана ясно преди дни, когато документът бе обнародван в Държавен вестник.

Според Mediapool вицеадмиралът може да е едно от предложенията за поста на Ефтимов.

Вицеадмирал Митко Петев бе назначен за съветник на върховния главнокомандващ през 2024 г. Бил е началник на Военна академия "Г. С. Раковски" и военен представител на Началника на отбраната във Военните комитети на НАТО и на ЕС.

Петев е с дългогодишен опит в националната отбрана и международното военно сътрудничество. Владее четири езика и се ползва с признание сред съюзниците на България в НАТО. Член е на Клуба на мъдреците на Военноморските сили на САЩ и е носител на френския орден "Почетен легион".

Военната му кариера преминава през всички ключови нива на командването във Военноморските сили – от командир на фрегатата "Смели" и на военноморската база в Бургас до командир на Военноморските сили (2015–2019 г.).

Решението кой да бъде новия началник на отбраната ще бъде ключово за позиционирането на Йотова в ролята на върховен главнокомандващ. За поста се спрягат зам.-началникът на отбраната Красимир Кънев и командирът на Сухопътните войски Деян Дешков. Чуваха е слухове и за командира на Военновъздушните сили ген. Николай Русев, но самият той ги отхвърли.

Всъщност причините за напускането на адм. Емил Ефтимов така и не станаха ясни публично. Той постигна немислимото за висш военен през демократичната ни история, премина през цели 13 правителства и накрая си тръгва като човека, осъществил голямата модернизация на армията и вкарал НАТО в България години след като България влезе в НАТО. Именно той успя да постигне исторически най-голямото увеличение на доходите на военните, работейки през това време със 7 различни министри на отбраната и техните политически проблеми.

Адм. Емил Ефтимов е началник на отбраната от 30 март 2020 г. Той стана едва втория морски офицер, заставал начело на Българската армия, след като през 2014 г. на поста бе назначен вицеадмирал Румен Николов. Вторият мандат на Ефтимов като шеф на отбраната започна през 2024 г. и трябваше да продължи до март 2028 г. Ако Петев бъде избран за поста, ще стане третият морски офицер, заемал висшия пост в армията.