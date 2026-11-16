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Община Русе започва изплащането на възнагражденията на членовете на СИК

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Членове на СИК. Снимката е илюстративна. АВТОР: Румяна Тонева
Членове на СИК. Снимката е илюстративна. АВТОР: Румяна Тонева

Община Русе започва от 18 ноември изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии, участвали в изборите. Сумите на лицата, предоставили удостоверения за банкови сметки, ще бъдат преведени по банков път на 16 ноември. Това съобщиха от пресцентъра на община Русе.

Останалите членове на СИК ще могат да получат възнагражденията си в брой от касата на Община Русе, с вход откъм ул. „Петър Берон", при следния график. 

След посочените дати, изплащането ще продължи на касата на Община Русе в работните дни от 9:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:30 ч.

За да се избегне струпването на хора и образуването на опашки, Община Русе призовава членовете на секционните избирателни комисии да спазват обявения график.

Членове на СИК. Снимката е илюстративна. АВТОР: Румяна Тонева

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