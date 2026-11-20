Дигитализация, изкуствен интелект, зелени технологии и наука с реално приложение
От енергийно сърце на България Стара Загора има възможност да се превърне и в образователен център за професиите на бъдещето. Енергийната трансформация на региона изисква не само нови технологични решения, но и специалисти с различни знания и умения. В тази промяна Тракийският университет – Стара Загора има важна роля – чрез модерно образование, научни изследвания и партньорства с бизнеса.
Университетът - перспектива за младите хора и региона
Със своя широк академичен профил, който обединява инженерни, аграрни, медицински, икономически и педагогически направления, Тракийският университет има потенциала да бъде активен участник в технологичната и икономическата трансформация.
"Визията ми за развитието на Тракийския университет е свързана с утвърждаването му като гъвкава, иновативна и отворена към света академична институция. Университетът трябва не само да следва промените, но и да участва в тяхното създаване", подчертава ректорът проф. дбф Мирослав Карабалиев.
Тази стратегия е заложена в Мандатната програма за управление до 2027 г. и се реализира чрез разкриване на нови специалности, модернизиране на учебните програми и въвеждане на съвременни методи на преподаване. Сред приоритетите са биоикономиката, алтернативната енергетика, индустриалната екология, дигиталните технологии и устойчивото развитие.
"Нашата задача е студентите да получават качествено образование, добра практическа подготовка и реални възможности за реализация. Искаме младите хора да виждат перспектива за своето бъдеще тук, в Стара Загора и региона", посочва проф. Карабалиев.
Новите технологии - нови професионални хоризонти
Създаването на факултета "Дигитални и зелени технологии" е важна стъпка в подготовката на специалисти за променящата се икономика. Новото академично звено развива обучение в области, свързани с технологичните компетентности, иновативното мислене и устойчивото развитие.
Дигиталната трансформация променя индустрията, енергетиката, земеделието, медицината и управлението. Все по-голяма ще бъде необходимостта от експерти по дигитални технологии, автоматизация, интелигентни системи, управление на данни, зелени технологии и енергийна ефективност.
Тези промени засягат и традиционните професионални направления на университета. Във ветеринарната медицина все по-голямо значение имат високотехнологичната диагностика, генетиката и биоинформатиката. В земеделието навлизат прецизните технологии, дроновете и интелигентното управление на ресурсите, а медицината се развива в посока на персонализираното лечение и дигиталната диагностика. Нови изисквания поставят и хранителните технологии, екологията и устойчивото производство.
"Не трябва само да подготвяме хората за работните места на бъдещето. Трябва да участваме в създаването на самото бъдеще чрез научни изследвания, иновации, нови технологии и партньорства с индустрията", заяви ректорът проф. дбф Мирослав Карабалиев на международна кръгла маса, организирана от посолството на Германия в София и Германо-българската индустриално-търговска камара.
Университетът развива и възможностите за професионална квалификация и преквалификация. Сред планираните направления в Центъра за професионално обучение са изкуствен интелект и интелигентни агенти, CAD проектиране, 3D принтиране и индустриална мехатроника. Така академичната институция отговаря и на потребността от нови умения сред работещите в различни сектори.
Науката създава технологиите на бъдещето
Университетът запази статута си на изследователско висше училище за следващите четири години. Постигнатите резултати създават условия за развитие на изследователски екипи с международен потенциал и за привличане на висококвалифицирани учени.
В Тракийския университет отчитат 620 научни публикации, изпълняват се проекти на стойност над 100 млн. евро, седем от които са свързани с енергийната трансформация, зелената и дигиталната икономика.
Сред мащабните международни инициативи е проектът H2START по програма "Хоризонт Европа" с приблизителна стойност 30 млн. евро. Той предвижда изграждането на Център за върхови постижения в областта на чистите водородни технологии в Стара Загора, съвременна научна инфраструктура и високотехнологични лаборатории. Заедно с проекта ZAHYR инициативата подкрепя развитието на водородната икономика и подготовката на специалисти за новата енергетика.
Научният потенциал на университета се развива и в медицината. Тракийският университет е партньор в европейски проект (ERYSO) за борба с туморите ("Инженерно модифицирани еритроцити и извънклетъчни везикули от еритроцити за усъвършенствана фотодинамична и сонодинамична терапия"), който е класиран на първо място с най-висока оценка от 99,6 на сто сред 82 предложения за финансиране по програма "Хоризонт Европа“ на Европейската комисия.
Медицинският факултет на университета е координатор на мащабния проект REDBUL по програма "Хоризонт Европа“ (Twinning) на стойност близо 1.5 млн. евро, насочен към нанотехнологиите и биомедицината в партньорство с водещи европейски институции като испанския биоизследователски център CIC biomaGUNE и германската клиника Charite.
Важна роля в енергийната трансформация има и Институтът за устойчив преход и развитие към университета. Неговата дейност е насочена към научни решения, иновации и обучения в подкрепа на нисковъглеродния преход, чистите енергийни технологии и придобиването на нови дигитални и технически умения. Институтът има потенциал да се утвърди като значим иновационен център в областта на водородните технологии и подготовката на кадри за новата енергийна икономика.
Със своите над 600 преподаватели, разнообразни образователни програми и международни научни партньорства Тракийският университет съчетава академичните традиции с новите технологични възможности. Изкуственият интелект вече е неизменна част от съвременния свят, затова университетът бе сред първите висши училища у нас, които разработиха собствена политика за работа с ИИ още през пролетта на миналата година. Ръководството на университета търси най-походящите начини да използва неговия потенциал в обучението, преподаването и научноизследователската дейност, като едновременно с това изгражда у студентите критично мислене и отговорност при използването на новите технологии.