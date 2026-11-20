Дигитализация, изкуствен интелект, зелени технологии и наука с реално приложение

Числа Според Националната рейтингова система за 2025 г. Тракийският университет в Стара Загора е на първо място във "Ветеринарна медицина" и "Животновъдство", на второ – в "Растениевъдство" и "Хранителни технологии", на трето – в "Педагогика", "Медицина", "Биологически науки" и "Енергетика".

Университетът предлага 43 бакалавърски, 83 магистърски и 90 докторски програми. В него се обучават над 9000 български и близо 1000 чуждестранни студенти от 50 държави.

Присъствието в Times Higher Education World University Rankings 2026 е допълнително признание за развитието на научния потенциал на университета.

През 2026 г. са стартирали 64 проекта, финансирани от ЕС, близо 120 се изпълняват от предходни години.

Около 350 публикации годишно в списания с Импакт фактор и Импакт ранг и 430-440 в списания, индексирани в Scopus и WoS.

През 2025 г. публикациите в списания с квартил Q1 нарастват спрямо предходната година от 78 на 112 и с над 80% спрямо 2022 г. Почти половината от всички 334 статии (46,7%) намират място в престижните международни списания с Q1 и Q2, което затвърждава водещите позиции на университета и високия научен авторитет.

Ръст на заплатите с 5% от 1 януари 2026 г.

Реновирани са още два блока на студентските общежития, което осигурява 100% от капацитета за ползване.

От енергийно сърце на България Стара Загора има възможност да се превърне и в образователен център за професиите на бъдещето. Енергийната трансформация на региона изисква не само нови технологични решения, но и специалисти с различни знания и умения. В тази промяна Тракийският университет – Стара Загора има важна роля – чрез модерно образование, научни изследвания и партньорства с бизнеса.

Университетът - перспектива за младите хора и региона

Със своя широк академичен профил, който обединява инженерни, аграрни, медицински, икономически и педагогически направления, Тракийският университет има потенциала да бъде активен участник в технологичната и икономическата трансформация.

"Визията ми за развитието на Тракийския университет е свързана с утвърждаването му като гъвкава, иновативна и отворена към света академична институция. Университетът трябва не само да следва промените, но и да участва в тяхното създаване", подчертава ректорът проф. дбф Мирослав Карабалиев.

Тази стратегия е заложена в Мандатната програма за управление до 2027 г. и се реализира чрез разкриване на нови специалности, модернизиране на учебните програми и въвеждане на съвременни методи на преподаване. Сред приоритетите са биоикономиката, алтернативната енергетика, индустриалната екология, дигиталните технологии и устойчивото развитие.

"Нашата задача е студентите да получават качествено образование, добра практическа подготовка и реални възможности за реализация. Искаме младите хора да виждат перспектива за своето бъдеще тук, в Стара Загора и региона", посочва проф. Карабалиев.

Проф. дбф Мирослав Карабалиев, ректор на Тракийския университет в Стара Загора

Новите технологии - нови професионални хоризонти

Създаването на факултета "Дигитални и зелени технологии" е важна стъпка в подготовката на специалисти за променящата се икономика. Новото академично звено развива обучение в области, свързани с технологичните компетентности, иновативното мислене и устойчивото развитие.

Дигиталната трансформация променя индустрията, енергетиката, земеделието, медицината и управлението. Все по-голяма ще бъде необходимостта от експерти по дигитални технологии, автоматизация, интелигентни системи, управление на данни, зелени технологии и енергийна ефективност.

Тези промени засягат и традиционните професионални направления на университета. Във ветеринарната медицина все по-голямо значение имат високотехнологичната диагностика, генетиката и биоинформатиката. В земеделието навлизат прецизните технологии, дроновете и интелигентното управление на ресурсите, а медицината се развива в посока на персонализираното лечение и дигиталната диагностика. Нови изисквания поставят и хранителните технологии, екологията и устойчивото производство.

"Не трябва само да подготвяме хората за работните места на бъдещето. Трябва да участваме в създаването на самото бъдеще чрез научни изследвания, иновации, нови технологии и партньорства с индустрията", заяви ректорът проф. дбф Мирослав Карабалиев на международна кръгла маса, организирана от посолството на Германия в София и Германо-българската индустриално-търговска камара.

Университетът развива и възможностите за професионална квалификация и преквалификация. Сред планираните направления в Центъра за професионално обучение са изкуствен интелект и интелигентни агенти, CAD проектиране, 3D принтиране и индустриална мехатроника. Така академичната институция отговаря и на потребността от нови умения сред работещите в различни сектори.

Науката създава технологиите на бъдещето

Университетът запази статута си на изследователско висше училище за следващите четири години. Постигнатите резултати създават условия за развитие на изследователски екипи с международен потенциал и за привличане на висококвалифицирани учени.

В Тракийския университет отчитат 620 научни публикации, изпълняват се проекти на стойност над 100 млн. евро, седем от които са свързани с енергийната трансформация, зелената и дигиталната икономика.

Сред мащабните международни инициативи е проектът H2START по програма "Хоризонт Европа" с приблизителна стойност 30 млн. евро. Той предвижда изграждането на Център за върхови постижения в областта на чистите водородни технологии в Стара Загора, съвременна научна инфраструктура и високотехнологични лаборатории. Заедно с проекта ZAHYR инициативата подкрепя развитието на водородната икономика и подготовката на специалисти за новата енергетика.

Научният потенциал на университета се развива и в медицината. Тракийският университет е партньор в европейски проект (ERYSO) за борба с туморите ("Инженерно модифицирани еритроцити и извънклетъчни везикули от еритроцити за усъвършенствана фотодинамична и сонодинамична терапия"), който е класиран на първо място с най-висока оценка от 99,6 на сто сред 82 предложения за финансиране по програма "Хоризонт Европа“ на Европейската комисия.

Медицинският факултет на университета е координатор на мащабния проект REDBUL по програма "Хоризонт Европа“ (Twinning) на стойност близо 1.5 млн. евро, насочен към нанотехнологиите и биомедицината в партньорство с водещи европейски институции като испанския биоизследователски център CIC biomaGUNE и германската клиника Charite.

Важна роля в енергийната трансформация има и Институтът за устойчив преход и развитие към университета. Неговата дейност е насочена към научни решения, иновации и обучения в подкрепа на нисковъглеродния преход, чистите енергийни технологии и придобиването на нови дигитални и технически умения. Институтът има потенциал да се утвърди като значим иновационен център в областта на водородните технологии и подготовката на кадри за новата енергийна икономика.

Със своите над 600 преподаватели, разнообразни образователни програми и международни научни партньорства Тракийският университет съчетава академичните традиции с новите технологични възможности. Изкуственият интелект вече е неизменна част от съвременния свят, затова университетът бе сред първите висши училища у нас, които разработиха собствена политика за работа с ИИ още през пролетта на миналата година. Ръководството на университета търси най-походящите начини да използва неговия потенциал в обучението, преподаването и научноизследователската дейност, като едновременно с това изгражда у студентите критично мислене и отговорност при използването на новите технологии.