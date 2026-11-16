МОН готви нова формула за финансиране на училищата, няма да е готова за 2027 г.

Прекратяването на системата „парите следват ученика" не може да бъде приложено още с бюджета за следващата година. Това заяви в Ямбол заместник-министърът на образованието Таня Панчева по повод случая с професионалната гимназия в село Бояново, в която ученици системно не посещават занятия, но училището продължава да получава финансиране.

В началото на следващата седмица ще станат ясни резултатите от назначените проверки в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара". По думите на Панчева случващото се там е недопустимо за образователната система. Днес в училището са присъствали 40 от общо 130 ученици по списък.

„Пред нас стоят два пътя. Единият е да закрием училището, тъй като в него наистина има трайно непосещаващи учебните занятия ученици. Другият път е да подпомогнем неговата дейност и да се опитаме наистина да възстановим нормалния учебен процес", заяви заместник-министърът, цитирана от БНР.

Заради случая в Бояново е разпоредено на всички началници на регионалните управления на образованието да извършат проверки за посещаемостта на учениците. Междувременно Министерството на образованието и науката подготвя нов модел за финансиране на училищата, но промяната няма да може да влезе в сила с предстоящия бюджет.

„Самата формула за финансиране на училищата е многокомпонентна и наистина там трябва да бъде направен изключително подробен анализ", обясни Панчева.

Според нея случаят в Бояново не е показателен за цялата образователна система и подобна практика не е масово разпространена в страната.

„Аз не вярвам, че този модел е последван навсякъде в страната ни. Аз наистина вярвам в системата, в образователната ни система, но съм тук, за да кажа ясно, че подобни случаи по никакъв начин няма да бъдат допуснати да продължават, ако ги има на места", подчерта тя.

Проверките в професионалната гимназия започнаха по разпореждане на министъра на образованието Георги Вълчев след телевизионен репортаж за прикриване на ученически отсъствия.

Инспекцията на РУО – Ямбол установи, че на 10 ноември в час не са присъствали 113 от общо 131 ученици. Само 11 от отсъстващите са представили медицински бележки.

След проверката трима ученици вече са санкционирани, а за други 38 са започнали процедури за налагане на наказания. На двама от учениците са спрени социалните помощи.

Съмненията, че масовите отсъствия са били умишлено прикривани в електронния дневник още през миналата учебна година, станаха причина МОН да започне проверка и на самото Регионално управление на образованието в Ямбол.

От министерството заявиха, че ако бъдат установени нарушения, ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност както на училищно, така и на регионално ниво.