Готвят 3-годишна забрана на риболова в яз."Йовковци", дрон следи за незаконни биваци

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Областният управител Марин Богомилов поиска строг контрол за язовир „Йовковци", от който пият над 100 хиляди във Великотърновско и Габровско. Освен това се обяви за включване на водоема в списъка за 3-годишна забрана за любителски риболов. Това стана ясно след работна среща, на която институциите се обединиха срещу нерегламентираното къмпингуване в санитарната зона и засилване на охраната с използване на дрон.

Междуведомствена проверка на санитарно-охранителната зона на язовир „Йовковци" констатира нерегламентирано къмпингуване, недостатъчно обозначаване на забраните и влошаване качеството на водата, съобщиха от областната админстрация.

Експертната комисия на 18 октомври извърши проверка на пояс II на санитарно-охранителната зона (СОЗ) на язовира – водоизточник за питейно-битово водоснабдяване. В инспекцията участваха представители на Областна администрация, Басейнова дирекция „Дунавски район" – Плевен, Община Елена, ОД на МВР – Велико Търново, РДНСК, РЗИ и „ВиК Йовковци" ООД.

Установено бе нерегламентирано къмпингуване на 16 локации по брега на язовира – палатки, шатри, каравани, кемпери, автомобили и огън на открито, част от местата – в чашата на язовира.

Следи от продължително човешко присъствие – битови отпадъци, пластмасови опаковки, стъклени бутилки, стари мебели и чували с отпадъци.

Констатирано бе, че информационните табели за забраните са недостатъчни и лошо поддържани - част са повредени, закрити от растителност или на неподходящи места.

Затова и гражданите не са запознати със забраните – установените на място хора са заявили, че не знаят, че се намират в пояс II на СОЗ, и често практикуват любителски риболов.

Сред проблемите е и недостатъчно ефективната охрана. Договорът с ЧОФ „Кремък" не осигурява предотвратяване на къмпингуването в зоната, сочаат констатациите.

Има и влошаване качеството на водатал Според РЗИ – Велико Търново тя е преминала от категория А1 (до 2016 г.) към категория А2 (2017–2025 г.), което налага по-интензивно пречистване. А неспазването на режима на СОЗ е една от възможните причини.

Установени са нарушения в имот в с. Шилковци – при заявена само беседка по ЗУТ на място са установени ограда, порта, подход, три каравани, шатри/сенници и други съоръжения. Имотът изцяло попада в пояс II на СОЗ.

В съседния парцел по язовира имало насипи и строителни материали, като извършителят не е установен.

След становищата на всички институции, членовете на комисията се събраха на 16 ноември в Областна администрация и подписаха протокол.

Участните в комисията решиха протоколът и становищата да бъдат изпратени на Басейнова дирекция „Дунавски район" – Плевен, Община Елена и Областна дирекция „Земеделие" – Велико Търново за действия по компетентност.

Община Елена трябва да извърши допълнителни проверки на обектите и съоръженията .

Разписано е „ВиК Йовковци" ООД да подмени и постави нови информационни табели, да почиства растителността и да провежда информационни кампании чрез медиите и социалните мрежи.

Трябва да се актуализира договорът с охранителната фирма – допълнителни обходи на СОЗ, включително в почивни и празнични дни, използване на дрон и по-голяма оперативност.

Сред преписанията е и да се засили контрола на Община Елена за спазване на забраната за нови и разширяване на съществуващи селищни територии без изградени канализационни и пречиствателни съоръжения.

Решено е протоколът да се изпрати на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за включване на яз. „Йовковци" в заповедта на министъра на земеделието и храните за тригодишна забрана на любителския риболов.