Внук на комунистическо величие скочи срещу кмета Терзиев, филмът за Чернобил нямал място в училищата

Председателят на БСП - София Иван Таков нарече филма за Чернобил пропаганден и заяви, че няма място в училищата. Иван Таков е внук на високопоставения функционер на БКП Пеко Таков. През 1986 година, когато БКП скрива от българите за аварията в Чернобил и опасността за здравето на хората, Пеко Таков е зам.-председател на Държавния съвет.

Става дума за „Хроники за неудобната истина" - документален филм, който по инициатива на кмета на София Васил Терзиев ще бъде предоставен безплатно на всички училища.

"Пропагандният филм за Чернобил няма място в училищата", казва Таков, цитиран в прессъобщение, изпратено от БСП - София.

"Каква е целта на цялата тази акция. Терзиев гледал ли е този филм? И прави ли той разлика между истинска обективна документалистика и пропаганда? И още нещо да попитам - неговите родители и роднини знаели ли са за аварията в Чернобил? Разказвали ли са му за нея и какво по-точно?", пише още в прессъобщението.

По думите на Таков "този пропаганден филм цели поредно разделение и нагнетяване на напрежение в обществото".

В прессъобщението безплатните прожекции са наречени още "евтина пропаганда в училищата", която е "абсолютно недопустима".

"Защото темата на този филм далеч не е Чернобил по същество и с реални факти. Този филм е политически инструмент, който цели да извади наяве онзи призрак на комунизма, който беше създаден през 90-те години. Това беше инструмент, който тогава им вършеше полезна политическа работа. Днес се опитват отново да го използват. И въпросът е принципен тук - откъде-накъде една публична институция като Столична община ще се занимава с пропаганда?! В крайна сметка, с това решение кметът Терзиев задминава пропагандата, която документалният филм громи", казва още Таков.

Филмът „Хроники за неудобната истина" разказва за реакцията на българските власти след аварията в Чернобил през 1986 г. и за премълчаната информация относно последиците за населението. Историята поставя въпроси, които остават актуални и днес - за доверието в институциите, свободата на информацията и отговорността на хората, които вземат решения, посочиха в събота от Столична община, когато обявиха, че ще излъчват филма безплатно.

Целта на инициативата е да запознае младите хора с важни събития от близкото минало и да насърчи разговорите за историческата памет, гражданската отговорност и значението на истината.