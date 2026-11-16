Терзиев внася доклад в общинския съвет, иска да спаси от закриване над 70 яслени групи

Здравното министерство отказало да даде указания как да се финансират педагозите, наети на местата на медицински сестри. Прехвърли отговорността към общинския бюджет

Кметът на София Васил Терзиев внася спешен доклад за осигуряване на общинско финансиране за заплати на педагозите, работещи в яслените групи поради острата липса на медицински сестри. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Докладът на кмета идва, след като в официално писмо до зам.-кметовете Надежда Бачева и Десислава Желязкова, зам.-министърът на здравеопазването д-р Николай Вълов заявява, че финансовото и трудовоправното обезпечаване на тези специалисти не е от компетентността на Министерството на здравеопазването.

В писмото си здравното ведомство на практика отказва да отговори на 5-те конкретни въпроса, поставени от Столична община на 20 октомври 2026 г. за практическото прилагане на чл. 14, ал. 5 от Наредба № 26. Разпоредбата позволява при трайна невъзможност за наемане на медицински специалист в яслена група, децата да бъдат обслужвани от педагог (преминал специализирано обучение) и детегледачка. Това бе потвърдено през септември на здравния министър Катя Ивкова: обслужването на децата в яслените групи да може да се осигури от педагози, преминали допълнително обучение, вкл. и по ранно детско развитие, комплексна промоция на здраве и първа помощ, като в този случай, за времето на престой на децата от яслените групи в детската градина, е достатъчно да има един медицински специалист за всички яслени групи.

Въпреки това, на въпросите за организацията на работа и финансирането, в отговора си ведомството посочва единствено, че според Закона за здравето издръжката на децата в общинските детски ясли се подпомага от съответния общински бюджет, прехвърляйки изцяло финансовата тежест върху общината, пишат от пресцентъра на СО.

Само за 3 месеца сметката, която Столична община ще плати от бюджета си за да запази съществуващите яслени групи, ще достигне 500 хил. евро, категорични са оттам. На годишна база и при разкриване на нови групи сумата вероятно ще надхвърли 2 млн. евро. В същото време, средствата за заплати на липсващите медицински сестри ще бъдат върнати на държавата.

Отговорът на министерството блокира използването на вече предвидените в държавните стандарти за 2026 г. средства по функция „Здравеопазване" (предназначени за заплати на медицински сестри) за възнаграждения на наетите на техните места педагози. Същевременно в държавния бюджет по функция „Образование" не са заложени средства за тези щатни бройки.

Без спешна намеса на Столичния общински съвет и осигуряване на ресурс от бюджета на общината, последствията за София ще бъдат критични:

Незабавно закриване на над 70 действащи яслени групи, в които в момента грижата за децата се осъществява по реда на Наредба № 26, като броят на засегнатите групи продължава да расте.

Блокиране на разкриването на нови яслени групи и невъзможност за прием на деца, въпреки че в общинските детски градини има над 3500 свободни места. В детски градини в много райони в София има празни помещения за яслени групи и те могат да бъдат отворени веднага, но липсва персонал.

Замразяване на готови проекти в редица райони – директори на детски градини в районите „Слатина", „Подуяне", „Младост", „Люлин", „Оборище" и „Красно село" имат пълна готовност да разкрият нови яслени групи и да обявят местата веднага, но това е невъзможно заради липсата на персонал и финансово обезпечаване.

В своето запитване до министъра на здравеопазването Катя Иванова (с копие до министъра на образованието проф. д-р Георги Вълчев), Столична община поиска ясни правила за работата на директорите и районните кметове, сред които:

Кой следва да бъде работодател на тези педагози – районният кмет или директорът на детската градина/ясла, и от коя функция („Образование" или „Здравеопазване") да се осигуряват заплатите им?

С каква длъжностна характеристика да бъдат назначавани?

По кой Колективен трудов договор (КТД) – в сферата на здравеопазването или в образованието – да се изчисляват техните възнаграждения и обезщетения при пенсиониране?

Кой и как следва да извърши промяната в длъжностните щатни разписания, които към момента са утвърдени за медицински сестри?

Вместо конкретни указания за синхронизиране на нормативната уредба и бюджетните стандарти, здравното министерство заявява, че общината може да направи предложения за промени в организацията и финансирането пред компетентните институции. Такива предложения Столична община е правила многократно през последните повече от 2 години, в т.ч. и до настоящите министри на здравеопазването и на образованието и науката, както и до народните представители. До намирането на трайно решение на държавно ниво, Столична община ще търси спешно решение чрез бюджета на града, за да не допусне десетки яслени групи да затворят врати и стотици семейства да останат без грижа за децата си.