Варна планира да тегли над 50 млн. евро за 34 проекта

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С пълно единодушие финансовата комисия към Общинския съвет във Варна одобри проекта за бюджет на града за 2026 г. След няколкочасови дебати всички 23-ма съветници, участвали в гласуването, подкрепиха предложението.

Основната финансова рамка е близо 375 млн. евро, а заедно със средствата по европейски програми и проекти общият размер достига над 427 млн. евро.

Най-голям дял традиционно е предвиден за образованието, следван от благоустройството и инфраструктурата, икономическите дейности, социалните грижи и здравеопазването.

По време на заседанието бяха обсъдени промени по отделни пера. Част от планираните дейности ще бъдат прехвърлени за бюджета за 2027 г., тъй като няма да могат да бъдат реализирани до края на тази година.

Комисията даде зелена светлина и на предложението на кмета Благомир Коцев Община Варна да поеме дългосрочен дълг за изпълнението на 34 инвестиционни проекта. Общият размер на финансирането е малко над 50 млн. евро. Част от средствата ще бъдат осигурени чрез Фонд ФЛАГ, а останалите – с банков кредит.

Проектите обхващат ремонти на улици и булеварди, обновяване на здравни заведения, изграждане на паркинги, детски и спортни площадки, подобряване на градската среда и модернизация на транспорта.

Сред по-значимите намерения са основни ремонти на диагностично-консултативните центрове „Чайка", ДКЦ 2, ДКЦ 3 и ДКЦ 4, както и закупуване на медицинска апаратура. Предвидено е и изграждането на здравна служба в квартал „Галата".

В инвестиционната програма попадат ремонти на улиците „Магнолия", „Света Параскева" във Виница, „Студентска", „Ген. Колев", „Орел" и „Марагидик", както и на булевардите „Цар Освободител" и „Осми приморски полк". Планирани са още многоетажен паркинг в район „Одесос" и благоустрояване на междублокови пространства във „Възраждане".

Сред проектите са изграждането на нови спортни и детски площадки в Аспарухов парк и район „Владислав Варненчик", обновяване на спиркозаслоните, доставка на четири дизелови автобуса за „Градски транспорт" и изграждане на фотоволтаична централа.

Част от заемното финансиране ще бъде използвано и за изработване на инвестиционни и технически проекти за ключови транспортни връзки и кръстовища. Сред тях са кръстовищата на бул. „Владислав Варненчик" с бул. „Република", бул. „Христо Смирненски" и бул. „Сливница", както и система за интелигентно управление на трафика по Аспаруховия мост.

От първоначалния списък по искане на вносителя е изваден проектът за идеен проект на транспортно съоръжение от бул. „Княз Борис I" до Крайбрежната алея.

По време на дебатите имаше и критики към общинската администрация.

Част от съветниците изразиха мнение, че са пропуснати възможности за осигуряване на държавно финансиране и сега проектите ще трябва да се реализират със заемни средства. Според тях е важно да бъдат оставени готови проекти и започнати дейности за следващите управления.

Предвижда се банковият кредит да бъде със срок за погасяване до 15 години и тригодишен гратисен период за главницата. Лихвата ще бъде плаваща – едномесечен EURIBOR плюс надбавка до 2,69% годишно.

Одобрението на финансовата комисия не е окончателно. Предстои проектът за бюджет и предложението за поемане на дългосрочния заем да бъдат разгледани и гласувани от Общинския съвет.