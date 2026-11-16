Дрифт състезателка разказа как шофьорът на Maserati-то от Варна го напълнил с подаръци за деца в нужда

Дрифт състезателката Кристалина Стефанова защити Феодор, известен като момчето с Maserati-то, от вълната негативни коментари и пожелания за смърт в социалните мрежи. Феодор е шофьорът на катастрофиралото в събота вечерта във Варна Maserati. Автомобилът се разцепи на две след поредица от удари в района на Делфинариума, а предната му част изхвърча в пешеходен подлез. Младежът е с множество фрактури и пневмоторакс и все още е в реанимация, където лекарите се борят за живота му.

В публикация във Фейсбук тя разказа за срещата си с младежа по време на благотворителна автомобилна сбирка миналата Коледа.

Стефанова обяснява, че тогава организирали събитие с кауза в подкрепа на семейства в нужда, за които събирали храна, дрехи и играчки за децата. Всеки можел да се включи според възможностите си.

На сбирката Феодор пристигнал с въпросното Maserati, без да е бил лично поканен от организаторите. Колата му била пълна с десетки нови играчки, които купил за децата, както и с два нови телефона.

„Поговорихме си за кратко, но ми остави много хубаво впечатление. Стори ми се добро, съвестно момче. Не усетих да чака някакво специално внимание или признание за това, което прави", разказва Стефанова.

Тя уточнява, че краткият разговор не е достатъчен, за да опознае човек, и подчертава, че не оправдава опасното шофиране, нито поведението на Феодор във видеото от ученическите му години, което се разпространява в интернет.

„Един добър жест не отменя отговорността за други постъпки", пише дрифт състезателката.

Въпреки това тя признава, че й е мъчно от коментарите, в които хора пожелават на младежа да не оцелее. В други публикации във Фейсбук потребители повдигат и обвинения, че преди години Феодор е измъчвал животни. Именно заради тях част от коментарите по негов адрес са особено остри.

„Не искам от никого да го харесва, да му прощава или да забравя какво е направил. Но наистина ли трябва да му желаете смъртта с такава лекота? Толкова ли е трудно да се надяваме, че ще остане жив и ще промени нещо в живота си?", пита тя.

Стефанова завършва публикацията си с надеждата Феодор да се пребори и да получи възможност да си вземе поука и да направи още добри неща.