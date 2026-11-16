Кузман Илиев видя непохватност и немощ в бюджета за 2027 г.

Непохватност и немощ видя в предложения от правителството за 2027 г. икономистът Кузман Илиев.

Има увеличение при социалните разходи с 226 млн. евро. Това за мен е бюджет "кучето си лае, керванът си върви" - всеки по нещичко да намери. Щеше да е голям цинизъм да се орежат парите за майките на деца с увреждания, при положение, че има пари за отбрана. Непохватни са. А в бюджета виждам два приоритета - социалните плащания и въоръжаването и отбраната, коментира Кузман Илиев пред bTV, след като днес правителството прие бюджета на извънредно заседание. Големият бюджет за догодина, както и двата "малки" - социалния и на здравната каса, вече са внесени в парламента.

Според Илиев няма особена разлика между бюджетите на Румен Радев, "Продължаваме промяната" и Бойко Борисов - "който вземе властта - няма ляво, няма дясно, харчи се, народна любов". Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов често критикува правителствата от последните години за раздути дефицити и тегленето на нови дългове.

Добре е, че са застопорени разходите. Въпросът е как се намират приходите - това ме притеснява много. В едно перо се вдигат с 30% приходите чрез данък свръхпечалба. Това е конфискация и чиста немощ. Не може да увеличавате и всички осигурителни прагове - минимален, максимален, за самоосигуряващи се лица. Това е наказание за работещите. А с данък свръхпечалба рискуваме ставката да е по-висока от средната в Европа, което не е добре, каза още Илиев.

Това е бюджетът, който предлага най-съществено съкращаване на дефицита през последните десет години. Предприемат се мерки, но на парче и неубедително в дългосрочен план, особено откъм приходите, коментира икономистът Георги Вулджев. Той критикува, че Министерството на финансите не е направило ясен разчет и план как трябва да изглежда администрацията в реформата, обещана от правителството в началото на мандата. Засега се предвижда съкращаване на около 5% от длъжностите, но не става въпрос за освобождаване на хора от работа, а премахване на трайно незаети позиции.

Очаквайте подробности!