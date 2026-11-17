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Инициативата е на сдружение "Тук ще бъде България", което се надява на 21 декември паметникът да бъде открит

10-ина от членовете му събраха дарения за близо 100 хил. лева

Бронзова статуя на хан Аспарух на кон, висок 5 метра, се очаква да бъде открит във Варна на 21 декември.

Изцяло готовата скулптура вече е част от по-мащабна идея – в Аспаруховия парк да бъде изграден мемориален комплекс, посветен на българските владетели. Начинанието е на сдружение "Тук ще бъде България", а първата фигура е финансирана със средства на 10-ина души - неговите членове и на частни дарители.

"Идеята е да направим мемориал не само на Аспарух, а и на баща му Кубрат, на другите му братя и на целия

род Дуло, от който произлиза основателят на българската държава",

разказа Светозар Гигов, председател на сдружението. Според него Аспарух е естественият избор за начало на проекта, защото е символ на едноименния варненски квартал.

Първоначалният замисъл е бил по-мащабен – в парка да се изгради цял ансамбъл от паметници на ханове и царе, разположен около Аспаруховия вал. Сега организаторите се надяват първият монумент да покаже, че подобна идея може да бъде реализирана, а впоследствие към нея да се присъединят и общината, и държавата.

"Идеята не беше ние да даваме всичките пари. Искахме много хора да дадат по малко. Не се получи точно така и се наложи да вложим собствени средства, за да направим паметника", обясни Гигов.

За изработването му са похарчени над 100 хил. лева, но

ако работата трябваше да започне сега, разходите вероятно щяха да са двойно

по-високи заради поскъпването на материалите и изработката.

Самата конна фигура е висока 3 м, а постаментът, върху който ще бъде поставена, ще добави още 2 метра. Така цялата композиция ще се извисява на 5 метра.

Паметникът е изработен от бронз по класическа технология. Дарителите искали образът на владетеля да бъде максимално реалистичен, без модернистични решения, затова екипът се е спрял на класическа академична скулптура.

"Желанието на дарителите е фигурата да е абсолютно реалистична

Не искаха нищо модерно, а класическа академична фигура", разказва скулпторът Николай Нинов, ръководител на проекта.

Работата започва с дигитално моделиране на конната композиция. То е дело на Ивайло Иванов, който създава триизмерния модел на фигурата. След това тя се отпечатва в реален размер, изработват се калъпи и отделните части се отливат от бронз. Накрая те се сглобяват и заваряват, а повърхността се обработва и патинира.

Златистият цвят, който се вижда на някои от снимките на отделните отливки, не е окончателният вид на паметника.

След финалната обработка бронзът ще придобие по-тъмнокафяв, почти черен оттенък. С времето патината ще продължи да се променя под въздействието на атмосферните условия, както се случва и с други бронзови паметници.

Приблизително година отнема изработването

на подобна композиция. В случая процесът се е забавил заради съгласувателните процедури в Министерството на културата.

Зад фигурата стои екип от специалисти с различни задачи. Той ръководи творческата работа и носи отговорност за крайния резултат.

Историческите консултации са поверени на Милен Петров – реконструктор, който работи с исторически материали и има познания за средновековното облекло, въоръжението и оборудването на конете. Неговата задача е да помогне за възможно най-достоверното пресъздаване на епохата.

При възтановката са взети предвид детайли от облеклото и въоръжението, както и елементи от конската сбруя и останалото оборудване.

Целта е образът да бъде убедителен не само като художествена композиция, но и от гледна точка на историческата достоверност.

Работата не е била лесна и на няколко пъти проектът е бил пред провал заради различни трудности. Въпреки това екипът успява да доведе скулптурата до завършен вид, разказва Нинов.

"Постарали сме се - това е може би най-хубавият паметник на български владетел,

правен досега в България", казва скулпторът.

Организаторите са се насочили към 21 декември за официалното откриване.

Датата е предложена от дарителите заради символиката на зимното слънцестоене – най-късия ден и началото на постепенното нарастване на светлата част от денонощието.

Според тях тази дата има значение и в контекста на прабългарския календар, в който се свързва с началото на новата година и символиката на възраждащата се светлина.

Откриването обаче все още зависи от няколко практически стъпки. Предстои да бъде изработен постаментът, да бъде монтирана бронзовата фигура и да се подготви церемонията.

Изборът на Аспаруховия парк не е случаен. В района има част от т.нар. Аспарухов вал – укрепително съоръжение, свързвано с ранната българска държава. Именно близостта до него е в основата на идеята за мемориал на владетелите.

"Там има историческа ценност за цяла България.

Аспаруховият вал е изключително укрепително съоръжение",

посочва Гигов, който живее в квартал "Аспарухово".

Замисълът е монументът на хана да бъде разположен близо до вала и до съществуващия паметник на Аспаруховия воин. Така той би станал част от по-широко пространство, посветено на историята на ранната българска държава.

Сдружението вече работи по проектите за паметници на Кубрат и Тервел.

Следващите фигури обаче ще изискват ново финансиране, а отливането им вероятно ще бъде значително по-скъпо.

Преди да започне събирането на средства за тях, екипът иска първо да постави и открие Аспарух. След това се предвижда кампания, която да даде възможност на повече хора да се включат с дарения.

В сдружението участват предприемачи, адвокати, строители,

служители и представители на свободни професии. Общото между тях е желанието да реализират проект, който според тях трябва да остане за следващите поколения.

Първоначалната идея е била средствата да бъдат събрани от широка група дарители, но в крайна сметка членовете на сдружението и няколко доброволни дарители са поели значителна част от финансовата тежест.

Ако планът бъде осъществен, конният Аспарух няма да остане самотна фигура в парка. Той ще бъде първият елемент от замислен мемориал, който да разказва историята на владетелите от рода Дуло и да свързва Варна с началото на българската държавност.

Кметът на района Ивайло Маринов също има принос в начинанието и заяви своята благодарност към инициаторите и създателите.