Граничарят Емил и Милена били в едно заведение часове преди той да я прегази пиян (Видео)

Граничният полицай Емил Георгиев и 18-годишната Милена Мирчева са били в едно и също заведение в нощта, в която той пиян блъсна и уби младото момиче в Драгоман.

Двамата не са били в една компания, разказа пред bTV кметът на Алдомировци Тодор Петков.

„Страхотно дете. Ученолюбиво, добро, работливо дете, както и родителите. Не е имала никаква връзка с тоя полицай. Просто са били компания от Алдомировци и от Сливница дечица и са отишли на заведение", обясни той.

Петков разказа още, че познава убитата Милена от малка. Тя трябвало да е абитуриентка тази година.

В социалните мрежи на Георгиев има и клипове от въпросната вечер, на която се вижда, че той се забавлява с компания. По-късно те са изтрити.

Георгиев вече е обвинен за катастрофата, станала около 4 часа в нощта срещу 15 ноември. Той се прибирал от рождения ден на сестра си в заведението, когато я блъснал. Момичето било откарано в "Пирогов", където починало от раните си. Пристигналите на място полицаи пък бързо разбрали, че Георгиев им е колега. Затова делото било поето от следовател.

От Окръжна прокуратура - София, са го обвинили в причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол - дрегерът му отчел 1,63 промила алкохол в кръвта.

Георгиев е задържан за 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража". От МВР вече съобщиха, че 26-годишният граничар, който работел на ГКПП "Калотина" ще бъде уволнен.